ПриватБанк запустил доставку платежных карт по почте в шесть стран Европы

Государственный ПриватБанк будет доставлять платежные карты "Новой почтой" в шесть стран Европы. До конца января 2024 года доставка карт будет бесплатной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным пресс-службы, получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.
Напомним, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".
До конца 2024 года ПриватБанк будет пересылать перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.
В августе государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.
На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине – 26,6 млн.