ПриватБанк подовжив термін всіх карток на два роки

Державний ПриватБанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким способом).

Картки ПриватБанку

За даними НБУ, кількість активних платіжних карток за I квартал 2023 року зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".