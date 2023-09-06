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ПриватБанк надсилатиме картки "Новою поштою" безкоштовно

Україна, Середа 06 вересня 2023 15:50
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ПриватБанк надсилатиме картки "Новою поштою" безкоштовно Фото: ПриватБанк безкоштовно надсилатиме картки поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки "Новою поштою" безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Клієнти ПриватБанку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати фізичну картку поштою.

Отримати карту у відділенні або поштоматі "Нової пошти" до кінця 2023 року можна безкоштовно.

Також у прес-службі повідомили, що незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставки карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном.

Картки ПриватБанку

Нагадаємо, у серпні державний ПриватБанк подовжив період використання всіх карток на 24 місяця. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.

На ПриватБанк приходиться більше половини активних банківських карт в Україні - 26,6 млн.

Крім того, ПриватБанк є лідером за кількістю банкоматів та комплексів самообслуговування - 17,1 тисяч з 28,6 тисяч по всій Україні.

З червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у Приват24 та отримати "Новою поштою".

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