"ПриватБанк" запускає унікальну послугу з обміну валют: деталі й ліміти

Як скористатись новою послугою та які ліміти

У "ПриватБанку" розповіли, що громадяни вперше в Україні отримали можливість обміняти готівкову валюту на готівкові гривні у пристроях банку:

цілодобово (коли вам зручно)

без додаткових комісій

Зазначається, що отримати готівкові гривні можна без зайвих кроків - одразу після проведення операції й без зарахування на картку.

"Прозорі умови - використовується готівковий курс "ПриватБанку", а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок", - уточнили в банку.

Нова послуга від "ПриватБанк" (інфографіка: privatbank.ua)

Передбачені для таких операцій ліміти:

до 1000 доларів США (за одну операцію)

до 1000 євро (за одну операцію)

Для того, щоб скористатись новою послугою, потрібно знайти банкомат Recycler "ПриватБанку" (який приймає готівку) у конкретному місті:

перейти до пошуку на офіційному сайті банку

обрати у пошуку "Банкомати"

На сайті банку можна шукати різні об'єкти (скриншот: privatbank.ua)

додати позначку "Прийом готівки пачкою" в розширеному пошуку (три лінійки з крапками у верхньому правому куті)

натиснути кнопку "Застосувати"

Розширений пошук пропонує спеціальні фільтри (скриншот: privatbank.ua)