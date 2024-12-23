"ПриватБанк" запускає унікальну послугу з обміну валют: деталі й ліміти

"ПриватБанк" запускає унікальну послугу - валютообмін у АТМ-Recycler. Йдеться про обмін готівкової валюти на готівкові гривні у пристроях банку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи.
У "ПриватБанку" розповіли, що громадяни вперше в Україні отримали можливість обміняти готівкову валюту на готівкові гривні у пристроях банку:
Зазначається, що отримати готівкові гривні можна без зайвих кроків - одразу після проведення операції й без зарахування на картку.
"Прозорі умови - використовується готівковий курс "ПриватБанку", а решта до 100 грн зараховується на вашу картку або мобільний рахунок", - уточнили в банку.
Нова послуга від "ПриватБанк" (інфографіка: privatbank.ua)
Передбачені для таких операцій ліміти:
Для того, щоб скористатись новою послугою, потрібно знайти банкомат Recycler "ПриватБанку" (який приймає готівку) у конкретному місті:
На сайті банку можна шукати різні об'єкти (скриншот: privatbank.ua)
Розширений пошук пропонує спеціальні фільтри (скриншот: privatbank.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "ПриватБанк" запровадив корисну "безконтактну" послугу для власників iPhone.
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