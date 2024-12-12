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Купити долари можна онлайн. В "Ощадбанку" розповіли, як це працює

Четвер 12 грудня 2024 15:40
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Купити долари можна онлайн. В "Ощадбанку" розповіли, як це працює Обміняти валюту в "Ощадбанку" можна онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Один із найбільших державних банків країни - "Ощадбанк" - дозволяє обміняти валюту віддалено (без відвідування відділення).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Зміст

Що потрібно для обміну валюти онлайн

За словами Наумова, до контакт-центру "Ощадбанку" періодично надходять питання про те, як обміняти валюту без відвідування відділення.

"Це можна зробити в застосунку "Мобільний Ощад", - наголосив посадовець.

Він пояснив, що для обміну валюти у клієнта мають бути активні:

  • картка у національній валюті
  • картка в іноземній валюті (USD/EUR)

При цьому відкриті вони мають бути в одній області.

Як віддалено оформити валютну картку

"Якщо у вас немає валютної картки - її легко можливо оформити", - зауважив Наумов.

Для цього потрібно:

  • на сторінці з продуктами відкрити "Мої можливості"
  • обрати "Замовити картку"
  • з переліку обрати продукт "Моя картка - Цифрова"
  • обрати валюту рахунку

"Ви миттєво її отримаєте - вона з'явиться у переліку ваших продуктів", - пояснив голова правління "Ощадбанку".

Обмін валют: алгоритм дій та обмеження

Для переказу коштів між картками, відкритими у різних валютах, клієнтам "Ощадбанку" потрібно:

  • зайти у застосунок
  • у розділі "Платежі" - обрати пункт "Обмін валют"
  • вибрати, з якої валюти на яку буде обмін
  • вказати суму операції
  • підтвердити, з якої картки на яку буде здійснено переказ

Наумов зауважив, що операція здійснюється за курсом, з яким клієнт може ознайомитись у розділі "Ще" додатку.

Водночас він звернув увагу клієнтів на обмеження таких операцій:

  • мінімальна сума - 500 гривень (в еквіваленті)
  • максимальна сума для купівлі валюти - на суму до 50 000 гривень на місяць
  • максимальна сума для продажу валюти - до 100 000 доларів США або євро

Купити долари можна онлайн. В &quot;Ощадбанку&quot; розповіли, як це працюєКупити долари можна онлайн. В &quot;Ощадбанку&quot; розповіли, як це працює

Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свіжий курс обмінників - скільки коштують долар та євро.

Читайте також, як банки домовилися про обмеження карткових переказів.

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