Купити долари можна онлайн. В "Ощадбанку" розповіли, як це працює

Один із найбільших державних банків країни - "Ощадбанк" - дозволяє обміняти валюту віддалено (без відвідування відділення).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

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Що потрібно для обміну валюти онлайн

За словами Наумова, до контакт-центру "Ощадбанку" періодично надходять питання про те, як обміняти валюту без відвідування відділення.

"Це можна зробити в застосунку "Мобільний Ощад", - наголосив посадовець.

Він пояснив, що для обміну валюти у клієнта мають бути активні:

картка у національній валюті

картка в іноземній валюті (USD/EUR)

При цьому відкриті вони мають бути в одній області.

Як віддалено оформити валютну картку

"Якщо у вас немає валютної картки - її легко можливо оформити", - зауважив Наумов.

Для цього потрібно:

на сторінці з продуктами відкрити "Мої можливості"

обрати "Замовити картку"

з переліку обрати продукт "Моя картка - Цифрова"

обрати валюту рахунку

"Ви миттєво її отримаєте - вона з'явиться у переліку ваших продуктів", - пояснив голова правління "Ощадбанку".

Обмін валют: алгоритм дій та обмеження

Для переказу коштів між картками, відкритими у різних валютах, клієнтам "Ощадбанку" потрібно:

зайти у застосунок

у розділі "Платежі" - обрати пункт "Обмін валют"

вибрати, з якої валюти на яку буде обмін

вказати суму операції

підтвердити, з якої картки на яку буде здійснено переказ

Наумов зауважив, що операція здійснюється за курсом, з яким клієнт може ознайомитись у розділі "Ще" додатку.

Водночас він звернув увагу клієнтів на обмеження таких операцій:

мінімальна сума - 500 гривень (в еквіваленті)

максимальна сума для купівлі валюти - на суму до 50 000 гривень на місяць

максимальна сума для продажу валюти - до 100 000 доларів США або євро

Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)