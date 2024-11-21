Популярний банк запровадив "безконтактну" послугу для власників iPhone: що змінилось

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.

Як скористатись новою послугою

Відтепер українці, які користуються цифровим гаманцем Apple Pay, зможуть додавати картки "ПриватБанк" без ручного введення їхніх реквізитів.

Для того, щоб здійснити безконтактне додавання картки банку до цифрового гаманця, потрібно лише піднести саму картку до смартфона.

В цілому, щоб додати картку "ПриватБанк" до Apple Pay потрібно:

відкрити на iPhone застосунок "Гаманець"

натиснути кнопку "додати картку"

піднести банківську картку до смартфона

При цьому гаманець автоматично зчитає всі необхідні дані, тобто карткою вже можна буде користуватися для здійснення оплат смартфоном.

Нова "безконтактна" послуга від "ПриватБанк" (інфографіка: privatbank.ua)