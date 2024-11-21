Популярний банк запровадив "безконтактну" послугу для власників iPhone: що змінилось
"ПриватБанк" налаштував безконтактне додавання власних карток до гаманця Apple Pay.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банку.
Як скористатись новою послугою
Відтепер українці, які користуються цифровим гаманцем Apple Pay, зможуть додавати картки "ПриватБанк" без ручного введення їхніх реквізитів.
Для того, щоб здійснити безконтактне додавання картки банку до цифрового гаманця, потрібно лише піднести саму картку до смартфона.
В цілому, щоб додати картку "ПриватБанк" до Apple Pay потрібно:
- відкрити на iPhone застосунок "Гаманець"
- натиснути кнопку "додати картку"
- піднести банківську картку до смартфона
При цьому гаманець автоматично зчитає всі необхідні дані, тобто карткою вже можна буде користуватися для здійснення оплат смартфоном.
Нова "безконтактна" послуга від "ПриватБанк" (інфографіка: privatbank.ua)
Співпраця "ПриватБанк" та Apple
Нагадаємо, "ПриватБанк" було зареєстровано в Україні 19 березня 1992 року.
Він одним із перших запровадив сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, які дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно - через "Приват24".
У травні 2017 року "ПриватБанк" першим серед українських банків надав можливість своїм клієнтам оплачувати покупки iPhone - запустив разом із компанією Apple платіжний сервіс Apple Pay.
Наприкінці 2023 року завдяки запуску "ПриватБанком" та Visa сервісу "Tap to Pay", Україна стала третьою країною Європи та шостою у світі, де підприємці й малий бізнес отримали можливість приймати безготівкові платежі, маючи лише iPhone та додаток "ПриватБанку" під назвою "Термінал".
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