"ПриватБанк" запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

Как воспользоваться новой услугой и какие лимиты

В "ПриватБанке" рассказали, что граждане впервые в Украине получили возможность обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка:

круглосуточно (когда вам удобно)

без дополнительных комиссий

Отмечается, что получить наличные гривны можно без лишних шагов - сразу после проведения операции и без зачисления на карту.

"Прозрачные условия - используется наличный курс "ПриватБанка", а сдача до 100 грн зачисляется на вашу карту или мобильный счет", - уточнили в банке.

Новая услуга от "ПриватБанк" (инфографика: privatbank.ua)

Предусмотренные для таких операций лимиты:

до 1000 долларов США (за одну операцию)

до 1000 евро (за одну операцию)

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно найти банкомат Recycler "ПриватБанка" (который принимает наличные) в конкретном городе:

перейти к поиску на официальном сайте банка

выбрать в поиске "Банкомати"

На сайте банка можно искать различные объекты (скриншот: privatbank.ua)

добавить отметку "Прийом готівки пачкою" в расширенном поиске (три линейки с точками в верхнем правом углу)

нажать кнопку "Застосувати"

Расширенный поиск предлагает специальные фильтры (скриншот: privatbank.ua)