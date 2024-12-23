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"ПриватБанк" запускает уникальную услугу по обмену валют: детали и лимиты

Обменять наличную валюту на гривны можно в некоторых банкоматах "ПриватБанк" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"ПриватБанк" запускает уникальную услугу - валютообмен в АТМ-Recycler. Речь идет об обмене наличной валюты на наличные гривны в устройствах банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения.

Как воспользоваться новой услугой и какие лимиты

В "ПриватБанке" рассказали, что граждане впервые в Украине получили возможность обменять наличную валюту на наличные гривны в устройствах банка:

  • круглосуточно (когда вам удобно)
  • без дополнительных комиссий

Отмечается, что получить наличные гривны можно без лишних шагов - сразу после проведения операции и без зачисления на карту.

"Прозрачные условия - используется наличный курс "ПриватБанка", а сдача до 100 грн зачисляется на вашу карту или мобильный счет", - уточнили в банке.

Новая услуга от "ПриватБанк" (инфографика: privatbank.ua)

Предусмотренные для таких операций лимиты:

  • до 1000 долларов США (за одну операцию)
  • до 1000 евро (за одну операцию)

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно найти банкомат Recycler "ПриватБанка" (который принимает наличные) в конкретном городе:

На сайте банка можно искать различные объекты (скриншот: privatbank.ua)

  • добавить отметку "Прийом готівки пачкою" в расширенном поиске (три линейки с точками в верхнем правом углу)
  • нажать кнопку "Застосувати"

Расширенный поиск предлагает специальные фильтры (скриншот: privatbank.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" ввел полезную "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone.

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