ПриватБанк виставлять на продаж після завершення війни

Ініціативи уряду щодо бюджету

Нагадаємо, для вирішення бюджетних проблем Кабінет Міністрів та Верховна Рада активно залучають внутрішні ресурси фінансового сектору. Зокрема, в парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2027 році через прогнозоване скорочення фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Очікується, що такий крок суттєво збільшить надходження до державної скарбниці, хоча Національний банк та представники комерційних фінустанов виступають проти через можливі ризики для кредитування економіки.

Паралельно державні органи контролюють повернення невикористаних бюджетних коштів, що виділяються на соціальні програми. У червні ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн державного кешбеку, попередивши громадян про необхідність терміново витратити накопичені гроші до кінця місяця.

Усі кошти, які учасники програми не встигли використати до визначеного терміну, автоматично повернулися назад до державного бюджету.