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ПриватБанк выставят на продажу после завершения войны

18:42 01.07.2026 Ср
2 мин
Правительство готовит масштабные изменения для госбанков по требованию МВФ
aimg Сергей Козачук
Фото: ПриватБанк (Getty Images)

Кабинет Министров обновил стратегию для государственных банков, которая предусматривает их приватизацию, в частности, продажу ПриватБанка после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Продажа ПриватБанка и других госбанков.

Новое решение правительства направлено на постепенное сокращение доли государства в банковском секторе. Документ предусматривает продажу пакетов акций "Укргазбанка" и "Смысл Банка" частным инвесторам.

Крупнейший государственный банк - ПриватБанк - также планируют приватизировать. Однако правительство четко определило, что его продажа допускается только после завершения военного положения.

Приоритеты и новые правила

Обновленную стратегию разработали совместно с международными экспертами во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Во время войны госбанки будут в первую очередь финансировать оборонный комплекс, энергетику, аграриев, перерабатывающую промышленность, прифронтовые регионы и ипотеку.

Также вводятся более жесткие правила для руководства:

  • для наблюдательных советов вводят ежегодную оценку деятельности
  • расширен перечень оснований для увольнения независимых членов из-за репутационных рисков
  • до конца 2027 года банки должны урегулировать топ-3 неработающих кредитов и продать топ-3 непрофильных активов

Каждое финучреждение государственного сектора должно обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года.

Инициативы правительства по бюджету

Напомним, для решения бюджетных проблем Кабинет Министров и Верховная Рада активно завлекают внутренние ресурсы финансового сектора. В частности, в парламенте уже зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков до 50% в 2027 году из-за прогнозируемого сокращения финансовой помощи от международных партнеров.

Ожидается, что такой шаг существенно увеличит поступление в государственную казну, хотя Национальный банк и представители коммерческих финучреждений выступают против возможных рисков для кредитования экономики.

Параллельно государственные органы контролируют возврат неиспользованных бюджетных средств, выделяемых на социальные программы. В июне ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне государственного кэшбека, предупредив граждан о необходимости срочно потратить накопленные деньги до конца месяца.

Все средства, которые участники программы не успели использовать до указанного срока, автоматически вернулись обратно в государственный бюджет.

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