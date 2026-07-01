ПриватБанк виставлять на продаж після завершення війни

Кабінет Міністрів оновив стратегію для державних банків, яка передбачає їхню приватизацію, зокрема продаж ПриватБанку після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України .

Кожна фінустанова державного сектору повинна оновити власну індивідуальну стратегію до кінця 2026 року.

Під час війни держбанки першочергово фінансуватимуть оборонний комплекс , енергетику, аграріїв, переробну промисловість, прифронтові регіони та іпотеку.

Оновлену стратегію розробили спільно з міжнародними експертами на виконання зобов'язань України перед МВФ та ЄС.

Найбільший державний банк - ПриватБанк - також планують приватизувати. Проте уряд чітко визначив, що його продаж допускається лише після завершення воєнного стану .

Нове рішення уряду спрямоване на поступове скорочення частки держави у банківському секторі . Документ передбачає продаж пакетів акцій "Укргазбанку" та "Сенс Банку" приватним інвесторам.

Ініціативи уряду щодо бюджету

Нагадаємо, для вирішення бюджетних проблем Кабінет Міністрів та Верховна Рада активно залучають внутрішні ресурси фінансового сектору. Зокрема, в парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2027 році через прогнозоване скорочення фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Очікується, що такий крок суттєво збільшить надходження до державної скарбниці, хоча Національний банк та представники комерційних фінустанов виступають проти через можливі ризики для кредитування економіки.

Паралельно державні органи контролюють повернення невикористаних бюджетних коштів, що виділяються на соціальні програми. У червні ПриватБанк зробив важливу заяву про дедлайн державного кешбеку, попередивши громадян про необхідність терміново витратити накопичені гроші до кінця місяця.

Усі кошти, які учасники програми не встигли використати до визначеного терміну, автоматично повернулися назад до державного бюджету.