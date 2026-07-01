ПриватБанк выставят на продажу после завершения войны
Кабинет Министров обновил стратегию для государственных банков, которая предусматривает их приватизацию, в частности, продажу ПриватБанка после окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Продажа ПриватБанка и других госбанков.
Новое решение правительства направлено на постепенное сокращение доли государства в банковском секторе. Документ предусматривает продажу пакетов акций "Укргазбанка" и "Смысл Банка" частным инвесторам.
Крупнейший государственный банк - ПриватБанк - также планируют приватизировать. Однако правительство четко определило, что его продажа допускается только после завершения военного положения.
Приоритеты и новые правила
Обновленную стратегию разработали совместно с международными экспертами во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС.
Во время войны госбанки будут в первую очередь финансировать оборонный комплекс, энергетику, аграриев, перерабатывающую промышленность, прифронтовые регионы и ипотеку.
Также вводятся более жесткие правила для руководства:
- для наблюдательных советов вводят ежегодную оценку деятельности
- расширен перечень оснований для увольнения независимых членов из-за репутационных рисков
- до конца 2027 года банки должны урегулировать топ-3 неработающих кредитов и продать топ-3 непрофильных активов
Каждое финучреждение государственного сектора должно обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года.
Инициативы правительства по бюджету
Напомним, для решения бюджетных проблем Кабинет Министров и Верховная Рада активно завлекают внутренние ресурсы финансового сектора. В частности, в парламенте уже зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков до 50% в 2027 году из-за прогнозируемого сокращения финансовой помощи от международных партнеров.
Ожидается, что такой шаг существенно увеличит поступление в государственную казну, хотя Национальный банк и представители коммерческих финучреждений выступают против возможных рисков для кредитования экономики.
Параллельно государственные органы контролируют возврат неиспользованных бюджетных средств, выделяемых на социальные программы. В июне ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне государственного кэшбека, предупредив граждан о необходимости срочно потратить накопленные деньги до конца месяца.
Все средства, которые участники программы не успели использовать до указанного срока, автоматически вернулись обратно в государственный бюджет.