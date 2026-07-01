ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ПриватБанк выставят на продажу после завершения войны

18:42 01.07.2026 Ср
2 мин
Правительство готовит масштабные изменения для госбанков по требованию МВФ
aimg Сергей Козачук
ПриватБанк выставят на продажу после завершения войны Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабинет Министров обновил стратегию для государственных банков, которая предусматривает их приватизацию, в частности, продажу ПриватБанка после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Продажа ПриватБанка и других госбанков.

Новое решение правительства направлено на постепенное сокращение доли государства в банковском секторе. Документ предусматривает продажу пакетов акций "Укргазбанка" и "Смысл Банка" частным инвесторам.

Крупнейший государственный банк - ПриватБанк - также планируют приватизировать. Однако правительство четко определило, что его продажа допускается только после завершения военного положения.

Приоритеты и новые правила

Обновленную стратегию разработали совместно с международными экспертами во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Во время войны госбанки будут в первую очередь финансировать оборонный комплекс, энергетику, аграриев, перерабатывающую промышленность, прифронтовые регионы и ипотеку.

Также вводятся более жесткие правила для руководства:

  • для наблюдательных советов вводят ежегодную оценку деятельности
  • расширен перечень оснований для увольнения независимых членов из-за репутационных рисков
  • до конца 2027 года банки должны урегулировать топ-3 неработающих кредитов и продать топ-3 непрофильных активов

Каждое финучреждение государственного сектора должно обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года.

Инициативы правительства по бюджету

Напомним, для решения бюджетных проблем Кабинет Министров и Верховная Рада активно завлекают внутренние ресурсы финансового сектора. В частности, в парламенте уже зарегистрировали законопроект, предусматривающий повышение налога на прибыль банков до 50% в 2027 году из-за прогнозируемого сокращения финансовой помощи от международных партнеров.

Ожидается, что такой шаг существенно увеличит поступление в государственную казну, хотя Национальный банк и представители коммерческих финучреждений выступают против возможных рисков для кредитования экономики.

Параллельно государственные органы контролируют возврат неиспользованных бюджетных средств, выделяемых на социальные программы. В июне ПриватБанк сделал важное заявление о дедлайне государственного кэшбека, предупредив граждан о необходимости срочно потратить накопленные деньги до конца месяца.

Все средства, которые участники программы не успели использовать до указанного срока, автоматически вернулись обратно в государственный бюджет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПриватБанк Министерство финансов Украины Украина Приватизация госпредприятий
Новости
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака