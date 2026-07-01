ПриватБанк выставят на продажу после завершения войны

Кабинет Министров обновил стратегию для государственных банков, которая предусматривает их приватизацию, в частности, продажу ПриватБанка после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

Продажа ПриватБанка и других госбанков.

Новое решение правительства направлено на постепенное сокращение доли государства в банковском секторе. Документ предусматривает продажу пакетов акций "Укргазбанка" и "Смысл Банка" частным инвесторам.

Крупнейший государственный банк - ПриватБанк - также планируют приватизировать. Однако правительство четко определило, что его продажа допускается только после завершения военного положения.

Приоритеты и новые правила

Обновленную стратегию разработали совместно с международными экспертами во исполнение обязательств Украины перед МВФ и ЕС.

Во время войны госбанки будут в первую очередь финансировать оборонный комплекс, энергетику, аграриев, перерабатывающую промышленность, прифронтовые регионы и ипотеку.

Также вводятся более жесткие правила для руководства:

для наблюдательных советов вводят ежегодную оценку деятельности

расширен перечень оснований для увольнения независимых членов из-за репутационных рисков

до конца 2027 года банки должны урегулировать топ-3 неработающих кредитов и продать топ-3 непрофильных активов

Каждое финучреждение государственного сектора должно обновить собственную индивидуальную стратегию до конца 2026 года.