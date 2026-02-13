ПриватБанк та Ощадбанк оновили курс валют: де дешевше долар та євро 13 лютого

Поки в обмінниках курс стабілізувався на нових позначках, великі державні банки оновили цінники, причому в Ощадбанку євро впало одразу на 10 копійок.

Головне:

Готівковий ринок: В обмінниках долар додав 1-2 копійки (курс 43,16 грн ), тоді як євро здешевшало до 51,45 грн .

В обмінниках долар додав 1-2 копійки (курс ), тоді як євро здешевшало до . ПриватБанк: Курс продажу долара у відділеннях зріс до 43,29 грн . Євро тримається на позначці 51,40 грн .

Курс продажу долара у відділеннях зріс до . Євро тримається на позначці . Ощадбанк: Долар залишається стабільним (43,35 грн), проте банк суттєво знизив курс євро - валюта впала на 10 копійок у всіх показниках.

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: обмінники

Портал Minfin наводить показник середнього курсу долара в обмінниках 13 лютого, який складає 43,16 (+1 коп) гривні при купівлі та 43,07 (+2 коп) гривні при здачі валюти.

Середній курс євро в обмінника сьогодні становить 51,45 (-7 коп) гривню, а продати валюту можна за 51,29 (+4 коп) гривню.

ПриватБанк

"Приват" сьогодні продає долари у відділеннях за курсом 43,29 (+7 коп) гривні, для карток - 43 29 (без змін) гривні. Здати долари у відділеннях сьогодні можна за курсом 42,69 (+5) гривні, безнал - 42,84 (+7).

Курс євро у ПриватБанку сьогодні встановлено на рівні 51,4 (-1 коп) гривні при купівлі у відділенні, для карткових операцій - 51,54 (без змін) гривню. Здати євро у відділенні можна за курсом 50,4 (+1 коп) гривень, безнал - 50,78 (+6 коп) гриввень.

Ощадбанк

Курс долара в "Ощаді" тримається на рівні вчорашнього дня. У відділеннях валюта при покупці коштує 43,35 гривні, здати - 42,8 гривні. Безнал - 43,4 гривні при покупці, а за курсом 42,85 гривні валюту можна здати.

Євро ж впало на 10 копійок у всіх показниках. Так, продати валюту у відділеннях та за безналом можна за єдиним курсом 50,90 (-10 коп) гривень. А ось купувати дешевше у відділеннях 51,60 (-10 коп) гривня, безнал - 51,7 (-10 коп) гривня.