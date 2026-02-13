ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

ПриватБанк та Ощадбанк оновили курс валют: де дешевше долар та євро 13 лютого

Україна, П'ятниця 13 лютого 2026 12:04
UA EN RU
ПриватБанк та Ощадбанк оновили курс валют: де дешевше долар та євро 13 лютого Фото: ПриватБанк оновив курс валют (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Поки в обмінниках курс стабілізувався на нових позначках, великі державні банки оновили цінники, причому в Ощадбанку євро впало одразу на 10 копійок.

Яким буде курс долара та євро в касах та обмінниках сьогодні, 13 лютого, - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Долар впав нижче психологічної відмітки, євро йде вниз: курс НБУ на 13 лютого і на що він впливає

Головне:

  • Готівковий ринок: В обмінниках долар додав 1-2 копійки (курс 43,16 грн), тоді як євро здешевшало до 51,45 грн.
  • ПриватБанк: Курс продажу долара у відділеннях зріс до 43,29 грн. Євро тримається на позначці 51,40 грн.
  • Ощадбанк: Долар залишається стабільним (43,35 грн), проте банк суттєво знизив курс євро - валюта впала на 10 копійок у всіх показниках.

ПриватБанк та Ощадбанк оновили курс валют: де дешевше долар та євро 13 лютого

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: обмінники

Портал Minfin наводить показник середнього курсу долара в обмінниках 13 лютого, який складає 43,16 (+1 коп) гривні при купівлі та 43,07 (+2 коп) гривні при здачі валюти.

Середній курс євро в обмінника сьогодні становить 51,45 (-7 коп) гривню, а продати валюту можна за 51,29 (+4 коп) гривню.

ПриватБанк

"Приват" сьогодні продає долари у відділеннях за курсом 43,29 (+7 коп) гривні, для карток - 43 29 (без змін) гривні. Здати долари у відділеннях сьогодні можна за курсом 42,69 (+5) гривні, безнал - 42,84 (+7).

Курс євро у ПриватБанку сьогодні встановлено на рівні 51,4 (-1 коп) гривні при купівлі у відділенні, для карткових операцій - 51,54 (без змін) гривню. Здати євро у відділенні можна за курсом 50,4 (+1 коп) гривень, безнал - 50,78 (+6 коп) гриввень.

Ощадбанк

Курс долара в "Ощаді" тримається на рівні вчорашнього дня. У відділеннях валюта при покупці коштує 43,35 гривні, здати - 42,8 гривні. Безнал - 43,4 гривні при покупці, а за курсом 42,85 гривні валюту можна здати.

Євро ж впало на 10 копійок у всіх показниках. Так, продати валюту у відділеннях та за безналом можна за єдиним курсом 50,90 (-10 коп) гривень. А ось купувати дешевше у відділеннях 51,60 (-10 коп) гривня, безнал - 51,7 (-10 коп) гривня.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ощадбанк ПриватБанк Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами
Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи