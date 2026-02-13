ua en ru
ПриватБанк и Ощадбанк обновили курс валют: где дешевле доллар и евро 13 февраля

Украина, Пятница 13 февраля 2026 12:04
ПриватБанк и Ощадбанк обновили курс валют: где дешевле доллар и евро 13 февраля Фото: ПриватБанк обновил курс валют (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Пока в обменниках курс стабилизировался на новых отметках, крупные государственные банки обновили ценники, причем в Ощадбанке евро упало сразу на 10 копеек.

Каким будет курс доллара и евро в кассах и обменниках сегодня, 13 февраля, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Наличный рынок: В обменниках доллар прибавил 1-2 копейки (курс 43,16 грн), тогда как евро подешевел до 51,45 грн.
  • ПриватБанк: Курс продажи доллара в отделениях вырос до 43,29 грн. Евро держится на отметке 51,40 грн.
  • Ощадбанк: Доллар остается стабильным (43,35 грн), однако банк существенно снизил курс евро - валюта упала на 10 копеек во всех показателях.

ПриватБанк и Ощадбанк обновили курс валют: где дешевле доллар и евро 13 февраля

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют: обменники

Портал Minfin приводит показатель среднего курса доллара в обменниках 13 февраля, который составляет 43,16 (+1 коп) гривны при покупке и 43,07 (+2 коп) гривны при сдаче валюты.

Средний курс евро в обменника сегодня составляет 51,45 (-7 коп) гривну, а продать валюту можно за 51,29 (+4 коп) гривну.

ПриватБанк

"Приват" сегодня продает доллары в отделениях по курсу 43,29 (+7 коп) гривны, для карточек - 43 29 (без изменений) гривны. Сдать доллары в отделениях сегодня можно по курсу 42,69 (+5) гривны, безнал - 42,84 (+7).

Курс евро в ПриватБанке сегодня установлен на уровне 51,4 (-1 коп) гривны при покупке в отделении, для карточных операций - 51,54 (без изменений) гривну. Сдать евро в отделении можно по курсу 50,4 (+1 коп) гривен, безнал - 50,78 (+6 коп) гривен.

Ощадбанк

Курс доллара в "Ощаде" держится на уровне вчерашнего дня. В отделениях валюта при покупке стоит 43,35 гривны, сдать - 42,8 гривны. Безнал - 43,4 гривны при покупке, а по курсу 42,85 гривны валюту можно сдать.

Евро же упало на 10 копеек во всех показателях. Так, продать валюту в отделениях и по безналу можно по единому курсу 50,90 (-10 коп) гривен. А вот покупать дешевле в отделениях 51,60 (-10 коп) гривна, безнал - 51,7 (-10 коп) гривна.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

