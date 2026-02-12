Долар впав нижче психологічної відмітки, євро йде вниз: курс на 13 лютого і на що він впливає

Нацбанк встановив курс валют на 13 лютого. Після зростання на цьому тижні євро впевнено падає, долар також втрачає позиції.

Яким буде курс долара та євро завтра і як це впливає на життя українців - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар просів: НБУ встановив курс на рівні 42,99 грн, що на 4 копійки менше за попередній показник.

НБУ встановив курс на рівні 42,99 грн, що на 4 копійки менше за попередній показник. Євро стрімко падає: Європейська валюта здешевшала одразу на 17 копійок - до 51,03 грн.

Європейська валюта здешевшала одразу на 17 копійок - до 51,03 грн. Психологічний ефект: Валюта відступила від пікових значень тижня.

Валюта відступила від пікових значень тижня. Чому це важливо: Від цих цифр залежать не лише обмінники, а й майбутні ціни на пальне, ліки та техніку.

Фото: курс валют на 13 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

За даними Нацбанку, 13 лютого курс долара встановлено на рівні 42,99 гривні, що на 4 копійки дешевше, ніж сьогодні.

Євро також втрачає позиції. На завтра курс європейської валюти встановлено на рівні 51,03 гривні, що на 17 копійок нижче за сьогодні.

Чому офіційний курс НБУ важливий для кожного?

Багато хто вважає, що офіційні цифри Нацбанку цікаві лише банкірам чи імпортерам. Проте, як пояснила РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, це показник, який прямо впливає на повсякденне життя кожної родини.

"В першу чергу, офіційний курс НБУ впливає на курс у банках. Він суттєво визначає ціни на товари, навіть якщо ви не займаєтесь бізнесом", - зазначає експерт.

На що саме впливають коливання курсу: