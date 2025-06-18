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ПриватБанк вже запровадив штучний інтелект: що він робить у Приват24

Україна, Середа 18 червня 2025 09:55
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ПриватБанк вже запровадив штучний інтелект: що він робить у Приват24 Фото: у Приват24 вже працює штучний інтелект (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк планує розвивати цифровий банкінг. Штучний інтелект вже працює у додатку банку.

Про це сказав член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу банку.

Мусієнко повідомив, що маркетингова програма "Привіт" побудована з використанням інструментів ШІ, машинного навчання та математичних моделей.

За його словами, штучний інтелект дає можливості вивчити клієнта та пропонувати послуги у вигідний момент.

"Завдяки цьому та інформації, яка є про клієнтів банку, сьогодні користувачі Приват24 вже отримали понад 735 млн персоналізованих пропозицій кешбеків та дисконтів", - сказав він та додав, що ці пропозиції надають виробники та торговельні мережі.

Мусієнко розповів, що за його даними на сьогодні серед банків світу активно використовують штучний інтелект не більше 1% банків.

За його словами, сьогодні в Україні мобільним банком постійно користуються вже понад 70% клієнтів.

Не зважаючи на цифровізацію та розвиток штучного інтелекту, ПриватБанк не планує відмовлятися від розвитку мережі відділень. Мусієнко повідомив, що відділення будуть модернізовані.

Нагадаємо, ПриватБанк обслуговує більше половини активних банківських карток в Україні - 32 млн з 59,5 млн.

Банк посідає друге місце за кількістю працюючих відділень. Усього їх в банку 1105.

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