"ПриватБанк" призупинить оплату картками і роботу банкоматів: яка причина

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 17:25
"ПриватБанк" призупинить оплату картками і роботу банкоматів: яка причина
Автор: Антон Корж

"ПриватБанк" попередив про технічні роботи в ніч на 4 жовтня. Тимчасово не будуть доступні карткові операції, також призупинять роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу банку.

У банку повідомили, що в ніч на 4 жовтня проводиться нічне технічне обслуговування. Тому більшість сервісів, банкомати та термінали не будуть доступні.

"У ніч на 4 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи процесингу. З 00:05 до 6:30 ранку карткові операції, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів будуть на паузі", - сказано у повідомленні.

В банку радять встигнути розрахуватися з покупками до опівночі, або відкласти нічні шопінги та доставку на кілька годин до ранку, коли сервіси знову запрацюють.

Нагадаємо, що в мобільному застосунку "Приват24" зранку 6 вересня стався збій. Зокрема спостерігались складнощі при створенні платежів та оновленні виписок. Втім, техпідтримка доволі швидко усунула проблему.

Додамо, що з 19 вересня "ПриватБанк" оголосив про перехід на міжнародний стандарт SWIFT ISO 20022 для всіх SWIFT-переказів. Це дозволить українцям швидше та зручніше здійснювати міжнародні фінансові операції.

