Главная » Бизнес » Экономика

"ПриватБанк" приостановит оплату картами и работу банкоматов: какая причина

Украина, Пятница 03 октября 2025 17:25
"ПриватБанк" приостановит оплату картами и работу банкоматов: какая причина Иллюстративное фото: сервисы "ПриватБанка" не будут работать до утра 4 октября (Getty Images)
Автор: Антон Корж

"ПриватБанк" предупредил о технических работах в ночь на 4 октября. Временно не будут доступны карточные операции, также приостановят работу банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

В банке сообщили, что в ночь на 4 октября проводится ночное техническое обслуживание. Поэтому большинство сервисов, банкоматы и терминалы не будут доступны.

"В ночь на 4 октября ПриватБанк проведет регламентные работы процессинга. С 00:05 до 6:30 утра карточные операции, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов будут на паузе", - сказано в сообщении.

В банке советуют успеть рассчитаться с покупками до полуночи, или отложить ночные шопинги и доставку на несколько часов до утра, когда сервисы снова заработают.

Напомним, что в мобильном приложении "Приват24" утром 6 сентября произошел сбой. В частности наблюдались сложности при создании платежей и обновлении выписок. Впрочем, техподдержка довольно быстро устранила проблему.

Добавим, что с 19 сентября "ПриватБанк" объявил о переходе на международный стандарт SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее осуществлять международные финансовые операции.

ПриватБанк приват 24
