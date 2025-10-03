"ПриватБанк" приостановит оплату картами и работу банкоматов: какая причина
"ПриватБанк" предупредил о технических работах в ночь на 4 октября. Временно не будут доступны карточные операции, также приостановят работу банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
В банке сообщили, что в ночь на 4 октября проводится ночное техническое обслуживание. Поэтому большинство сервисов, банкоматы и терминалы не будут доступны.
"В ночь на 4 октября ПриватБанк проведет регламентные работы процессинга. С 00:05 до 6:30 утра карточные операции, а также работа банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов будут на паузе", - сказано в сообщении.
В банке советуют успеть рассчитаться с покупками до полуночи, или отложить ночные шопинги и доставку на несколько часов до утра, когда сервисы снова заработают.
Напомним, что в мобильном приложении "Приват24" утром 6 сентября произошел сбой. В частности наблюдались сложности при создании платежей и обновлении выписок. Впрочем, техподдержка довольно быстро устранила проблему.
Добавим, что с 19 сентября "ПриватБанк" объявил о переходе на международный стандарт SWIFT ISO 20022 для всех SWIFT-переводов. Это позволит украинцам быстрее и удобнее осуществлять международные финансовые операции.