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Кабмин изменил устав ПриватБанка после замечаний НБУ

Новости » Экономика    14.08.2019 - 13:04
Кабмин изменил устав ПриватБанка после замечаний НБУ
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

У НБУ были претензии к нескольким пунктам устава

Кабинет министров утвердил устав государственного "ПриватБанка" и положение о наблюдательном совете банка. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Решением правительства внесены изменения в постановление правительства от 5 июня 2019 года № 594, которым были утверждены устав и положение о наблюдательном совете "ПриватБанка".

Согласно документам, которые есть в распоряжении РБК-Украина, в новой редакции устава учтены замечания Национального банка Украины, который отказался согласовывать устав "ПриватБанка".

"Во время рассмотрения вышеуказанного пакета документов было установлено, что отдельные положения новой редакции устава банка не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины, в частности статье 7 закона о банках, которой урегулированы особенности функционирования государственных банков", - говорится в письме НБУ от 30 июля.

НБУ обращал внимание на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете банка; на увеличение оснований для временного отстранения членов наблюдательного совета; на процедурные аспекты принятия наблюдательным советом банка решений путем заочного голосования.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Чистый убыток банка в 2016 году составил 176,64 млрд грн, в 2017 году - 23,99 млрд грн. В 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль - 12,52 млрд грн.

Отметим, Кабинет министров своим постановлением от 5 июня 2019 года № 594 утвердил устав и положение о наблюдательном совете "ПриватБанка". Главной новацией документа была норма, согласно которой функции по управлению корпоративными правами государства в банке осуществляет Кабинет министров Украины. Согласно документу, Кабинет министров также выполняет также функции высшего органа банка.

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