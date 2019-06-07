Дюмон назвала ожидания от первых 100 дней президентства Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Посол подчеркнула, что Зеленскому необходимо определиться с приоритетами во внешней политике

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон озвучила ожидания от первых ста дней президентства Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

В частности, посол считает, что Зеленскому необходимо самостоятельно определиться, что именно будет его приоритетом в международных делах.

"Думаю, он сам должен определяться, что именно будет его приоритетом, в частности, в международных делах. Он совершил визит в Брюссель, тем самым опять подтвердив, что он хочет продолжать путь в ЕС и НАТО. Мы в этом и не сомневались, но в любом случае это был яркий шаг, чтобы показать, что европейские институции важны для него... Также он показал, что намерен продолжить реформы, как я уже говорила, в первую очередь, реформу правосудия и борьбу с коррупцией", - сказала Дюмон, отвечая на вопрос об ожиданиях от первых 100 дней президентства Зеленского.

Кроме того, она подчеркнула, что Украине сейчас очень сложно привлекать иностранные инвестиции из-за бизнес-климата.

"Сейчас Украине очень сложно привлекать иностранные инвестиции из-за сложного бизнес-климата. И как только станет ясно, что в этой сфере есть новый позитивный тренд, то я уверена, что страна сможет привлечь больше инвестиций, и это изменит Украину. Надо дать немного времени", - добавила посол.

Напомним, Зеленский выступает за продолжение процесса евроинтеграции Украины, о чем он заявил во время встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.