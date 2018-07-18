ПриватБанк предупреждает о новой схеме мошенничества через Приват24

Мошенники от имени Приватбанка присылают письма о "случайный" перевод денег через поддельный сайт Приват24

ПриватБанк предупреждает клиентов о новой мошеннической схеме, для которой злоумышленники используют поддельный сайт Приват24. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанку.

Так, специалисты кибербезопасности банка обнаружили ноий вид мошенничества, где злоумышленники используют поддельные письма о "случайный" перевод денег.

"Уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговых сайтом Приват24", - сообщили в пресс-службе.

ПриватБанк предостерегает клиентов, чтобы они не открывали эти сообщения, присланные мошенниками. Даже если предложения в таких электронных сообщениях будут очень привлекательными.

"Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий Приват24 находится только по одному адресу - www.privat24.ua", - добавили в Приватбанке.

Фото: поддельный сайт Приват24 (privatbank.ua)

Напомним, 25 июня 2018 года ПриватБанк сообщил о еще одном виде мошенничества, когда злоумышленники рассылают клиентам банка смс-сообщения от имени Приватбанка с требованием авторизироваться, иначе банк заблокирует платежную карточку.

В служба безопасности Приватбанка заявили, что банк с обычных мобильных номеров не отправляет своим клиентам сервисных или иных сообщений. Также банк не рассылает своим клиентам сообщений о блокировке карт.

Отметим, 9 июля 2018 года в Приватбанке произошел сбой. Вечером банк стабилизировал работу всех сервисов после аварии каналов связи.