ПриватБанк попередив про новий вид шахрайства

Зловмисники розсилають смс-повідомлення з погрозами заблокувати платіжну картку

ПриватБанк попередив своїх клієнтів про шахрайську смс-розсилку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Як повідомляється, зловмисники розсилають клієнтам смс-повідомлення від імені банку з вимогою авторизуватися, инчае банк заблокує платежну. мапу.

Служба безпеки ПриватБанку заявила, що банк не відправляє своїм клієнтам сервісні або інші повідомлення з звичайних мобільних номерів. Крім того, банк не розсилає клієнтам повідомлень про блокування карток.

За даними СБ банку, за останні дні зафіксовані випадки шахрайських розсилок абонентам одного з українських операторів смс з приватних мобільних номерів про нібито блокування карток клієнтів. У тексті таких повідомлень шахраї пропонували зв'язатися з невідомих номерами з метою отримання персональних даних клієнтів.

За фактом шахрайських розсилок банк разом з операторами зв'язку оперативно заблокували номери шахраїв і передали інформацію в киберполицию. За попередніми даними, шахрайське розсилки велися зловмисниками із Запоріжжя.

Служба безпеки ПриватБанку в черговий раз звертає увагу, що всі комунікації банку з клієнтами, в тому числі через смс, банк веде виключно зі спеціального номера клієнтської підтримки 3700.

Нагадаємо, в березні цього року українців попереджали про новий додатку в Google Play "Універсальний мобільний банкінг", створеному для крадіжки банківських даних.