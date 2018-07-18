ПриватБанк попереджає про нову схему шахрайства через Приват24

Шахраї від імені ПриватБанку надсилають листи про "випадковий" переказ грошей через підроблений сайт Приват24

ПриватБанк попереджає клієнтів про нову шахрайську схему, для якої зловмисники використовують підроблений сайт Приват24. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ПриватБанку.

Так, фахівці кібербезпеки банку виявили ноий вид шахрайства, де зловмисники використовують підроблені листи про "випадковий" переказ грошей.

"Уже зафіксовані випадки, коли клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень. Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву квитанцію з фішингових сайтом Приват24", - повідомили в прес-службі.

ПриватБанк застерігає клієнтів, аби вони не відкривали ці повідомлення, надіслані шахраями. Навіть якщо пропозиції у таких електронних повідомленнях будуть дуже привабливими.

"Також у жодному якому разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах. Справжній Приват24 знаходиться тільки за однією адресою - www.privat24.ua", - додали в ПриватБанку.

Фото: підроблений сайт Приват24 (privatbank.ua)

Нагадаємо, 25 червня 2018 року ПриватБанк повідомив про ще один вид шахрайства, коли зловмисники розсилають клієнтам банку смс-повідомлення від імені ПриватБанку з вимогою авторизуватися, інакше банк заблокує платіжну картку.

У службі безпеки ПриватБанку заявили, що банк зі звичайних мобільних номерів не відправляє своїм клієнтам сервісних чи інших повідомлень. Також банк не розсилає своїм клієнтам повідомлень про блокування карток.

Зазначимо, 9 липня 2018 року у ПриватБанку стався збій. Ввечері банк стабілізував роботу всіх сервісів після аварії каналів зв'язку.