ПриватБанк відновив роботу після збою

Роботу всіх сервісів стабілізовано після аварії каналів зв’язку
"ПриватБанк" стабілізував роботу всіх сервісів після аварії каналів зв'язку, яка сталася близько півтори години тому. Про це повідомила керівник мережі регіональних прес-офісів банку Інна Музичук у Facebook.
У прес-службі зазначили, що усі операції з пластикових карт проводяться в штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком.
"Усе вже в нормі, дякуємо за розуміння! ПриватБанк у найкоротші терміни стабілізував роботу всіх сервісів після аварії каналів зв'язку", - написала Музичук.
Вона додала, що фахівцям банку вдалося відновити стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів банку в повному обсязі протягом години.
Друзі, увага! Усе вже в нормі, дякуємо за розуміння! ПриватБанк в найкоротші терміни стабілізував роботу всіх сервісів...Опубліковано Інною Музичук Понеділок, 9 липня 2018 р.
Нагадаємо, у понеділок ввечері у "ПриватБанку" стався збій. У контактному центрі банку повідомили, що всі термінали і банкомати не працюють. Також не проводилися оплати в POS-терміналах "ПриватБанку", платежі "Приват24" і Liqpay.