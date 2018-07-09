Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ПриватБанк відновив роботу після збою

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 22:37
Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)
Фото: ПриватБанк (РБК-Україна)

Роботу всіх сервісів стабілізовано після аварії каналів зв’язку

"ПриватБанк" стабілізував роботу всіх сервісів після аварії каналів зв'язку, яка сталася близько півтори години тому. Про це повідомила керівник мережі регіональних прес-офісів банку Інна Музичук у Facebook.

У прес-службі зазначили, що усі операції з пластикових карт проводяться в штатному режимі, платежі клієнтів виконуються згідно з графіком.

"Усе вже в нормі, дякуємо за розуміння! ПриватБанк у найкоротші терміни стабілізував роботу всіх сервісів після аварії каналів зв'язку", - написала Музичук.

Вона додала, що фахівцям банку вдалося відновити стабільну роботу сервісів еквайрингу і роботу мережі банкоматів банку в повному обсязі протягом години.

 

Друзі, увага! Усе вже в нормі, дякуємо за розуміння! ПриватБанк в найкоротші терміни стабілізував роботу всіх сервісів...

Опубліковано Інною Музичук Понеділок, 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у "ПриватБанку" стався збій. У контактному центрі банку повідомили, що всі термінали і банкомати не працюють. Також не проводилися оплати в POS-терміналах "ПриватБанку", платежі "Приват24" і Liqpay. 

В ПриватБанку стався збій Мінфін схвалив стратегію розвитку ПриватБанку до 2022
Теги публікації: ПриватБанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся