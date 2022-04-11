ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ

ПриватБанк предупредил о продлении регламентных работ с Приват24. Сервис станет доступен уже с 12 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ПриватБанка.

" Регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройки требует больше времени, чем мы планировали изначально", - пишет пресс-служба.

ПриватБанк обещает возобновить работу Приват24 уже к 6 утра 12 апреля.

Регламентные работы необходимы для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования сервисов банка.

"Оплаты картой в торговых сетях, а также снятия наличных в банкоматах работают в обычном режиме", - добавляет пресс-служба.