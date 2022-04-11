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ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ

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Понедельник 11 апреля 2022 19:45
ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ Фото: ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ПриватБанк предупредил о продлении регламентных работ с Приват24. Сервис станет доступен уже с 12 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ПриватБанка.

"Регламентные работы с Приват24. К сожалению, настройки требует больше времени, чем мы планировали изначально", - пишет пресс-служба.

ПриватБанк обещает возобновить работу Приват24 уже к 6 утра 12 апреля.

Регламентные работы необходимы для обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования сервисов банка.

"Оплаты картой в торговых сетях, а также снятия наличных в банкоматах работают в обычном режиме", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля были недоступны.

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