Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля: что известно

Сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля будут недоступны. Клиенты не смогут воспользоваться услугами с 23:00 сегодняшнего дня и до 8:00 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут временно недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!"- говорится в сообщении.

Напомним, недавно ПриватБанк сделал важное заявление о закрытии одной из программ.

Добавим, ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. Такие условия действуют с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.