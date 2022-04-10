ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля: что известно

Новина українською →
Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 15:02
Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля: что известно Фото: Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля (cometa-dp news)
Автор: Мария Кучерявец

Сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля будут недоступны. Клиенты не смогут воспользоваться услугами с 23:00 сегодняшнего дня и до 8:00 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Приватбанка.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут временно недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!"- говорится в сообщении.

Напомним, недавно ПриватБанк сделал важное заявление о закрытии одной из программ.

Добавим, ПриватБанк ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. Такие условия действуют с 1 марта 2022 года по 1 июня 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну