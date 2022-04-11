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ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт

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Понеділок 11 квітня 2022 19:45
ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт Фото: ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт з Приват24. Сервіс стане доступний вже з 12 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ПриватБанку.

"Регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більше часу, ніж ми планували спочатку", - пише пресслужба.

ПриватБанк обіцяє відновити роботу Приват24 вже до 6 ранку 12 квітня.

Регламентні роботи необхідні для забезпечення безперебійного та безпечного функціонування сервісів банку.

"Оплати карткою у торгівельних мережах, а також зняття готівки в банкоматах працюють у звичайному режимі", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня були недоступними.

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