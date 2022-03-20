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ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 20:58
ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ Фото: ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ. Приложение "Приват24" не будет работать до утра 21 марта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может повлечь временные паузы в работе Приват24",- пишет пресс-служба.

В ПриватБанке отметили, что технологические работы необходимы для будущей бесперебойной работы банка.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ПриватБанк запланировал технологические работы.

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