ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ
ПриватБанк предупредил о продолжении регламентных работ. Приложение "Приват24" не будет работать до утра 21 марта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может повлечь временные паузы в работе Приват24",- пишет пресс-служба.
В ПриватБанке отметили, что технологические работы необходимы для будущей бесперебойной работы банка.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ПриватБанк запланировал технологические работы.
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