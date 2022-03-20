ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 20:58
ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт Фото: ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт. Додаток "Приват24" не працюватиме до ранку 21 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24",- пише пресслужба.

У ПриватБанку зазначили, що технологічні роботи необхідні для майбутньої безперебійної роботи банку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ПриватБанк запланував технологічні роботи.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк Україна
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні