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В Приват24 не будут работать платежи из-за плановых работ: известны детали

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Суббота 19 марта 2022 20:45
В Приват24 не будут работать платежи из-за плановых работ: известны детали Фото: Приват24 ждут плановые работы (cometa-dp.news)
Автор: Ростислав Шаправский

ПриватБанк запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 20 марта с полуночи и до 10 утра.

Об этом РБК-Украина сообщили в ПриватБанке.

20 марта 2022 года ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.

Во время проведения технических работ 20 марта с 00 часов до 10 утра запланирована технологическая пауза в проведении платежей через мобильную и веб-версию Приват24 для физических лиц.

К слову, клиенты ПриватБанка уже получили возможность присоединиться к сервису платежей PayPal.

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