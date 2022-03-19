В Приват24 не будут работать платежи из-за плановых работ: известны детали
Фото: Приват24 ждут плановые работы (cometa-dp.news)
ПриватБанк запланировал технологическую паузу в проведении платежей через Приват24 20 марта с полуночи и до 10 утра.
Об этом РБК-Украина сообщили в ПриватБанке.
20 марта 2022 года ПриватБанк запланировал проведение технологических работ по модернизации Приват24, что позволит существенно увеличить объемы обработки платежей и внедрение новых услуг.
Во время проведения технических работ 20 марта с 00 часов до 10 утра запланирована технологическая пауза в проведении платежей через мобильную и веб-версию Приват24 для физических лиц.
К слову, клиенты ПриватБанка уже получили возможность присоединиться к сервису платежей PayPal.
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