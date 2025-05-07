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"ПриватБанк" повернув важливу послугу: що зміниться для клієнтів

Середа 07 травня 2025 10:56
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"ПриватБанк" повернув важливу послугу: що зміниться для клієнтів "ПриватБанк" повернув продаж квитків онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"ПриватБанк" поновив продаж залізничних квитків онлайн. Це стало можливим після ліквідації "Укрзалізницею" наслідків кібератаки на сервіси компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи у Telegram.

Як саме клієнтам "ПриватБанку" купувати квитки

Українцям розповіли, що клієнти "ПриватБанку" можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів "Укрзалізниці" по Україні онлайн:

  • через звичні сервіси у мобільному банку "Приват24";
  • на спеціальному "квитковому" сайті bilet.pb.ua.

Уточнюється, що вже зараз банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм ауту відповідних сервісів "Укрзалізниці".

Це було пов'язано з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси.

Наголошується, що крім залізничних квитків, через "ПриватБанк" можна також швидко та зручно придбати квитки на автобуси:

  • в будь-якому напрямку по Україні;
  • за кордон.

&quot;ПриватБанк&quot; повернув важливу послугу: що зміниться для клієнтівПублікація "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи був витік даних про вантажі або пасажирів під час кібератаки на "Укрзалізницю".

Читайте також, коли "ПриватБанк" почне стягувати гроші за безкоштовну раніше послугу та що саме зміниться.

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