"ПриватБанк" повернув важливу послугу: що зміниться для клієнтів
"ПриватБанк" поновив продаж залізничних квитків онлайн. Це стало можливим після ліквідації "Укрзалізницею" наслідків кібератаки на сервіси компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу банківської установи у Telegram.
Як саме клієнтам "ПриватБанку" купувати квитки
Українцям розповіли, що клієнти "ПриватБанку" можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів "Укрзалізниці" по Україні онлайн:
- через звичні сервіси у мобільному банку "Приват24";
- на спеціальному "квитковому" сайті bilet.pb.ua.
Уточнюється, що вже зараз банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм ауту відповідних сервісів "Укрзалізниці".
Це було пов'язано з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси.
Наголошується, що крім залізничних квитків, через "ПриватБанк" можна також швидко та зручно придбати квитки на автобуси:
- в будь-якому напрямку по Україні;
- за кордон.
Публікація "ПриватБанку" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи був витік даних про вантажі або пасажирів під час кібератаки на "Укрзалізницю".
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