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"ПриватБанк" вернул важную услугу: что изменится для клиентов

Среда 07 мая 2025 10:56
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"ПриватБанк" вернул важную услугу: что изменится для клиентов "ПриватБанк" вернул продажу билетов онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"ПриватБанк" возобновил продажу железнодорожных билетов онлайн. Это стало возможным после ликвидации "Укрзализныцей" последствий кибератаки на сервисы компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банковского учреждения в Telegram.

Как именно клиентам "ПриватБанка" покупать билеты

Украинцам рассказали, что клиенты "ПриватБанка" могут покупать железнодорожные билеты на все направления поездов "Укрзализныци" по Украине онлайн:

  • через привычные сервисы в мобильном банке "Приват24";
  • на специальном "билетном" сайте bilet.pb.ua.

Уточняется, что уже сейчас банк возобновил работу популярных у клиентов и удобных услуг продажи железнодорожных билетов через приложение и сайт после вынужденного тайм аута соответствующих сервисов "Укрзализныци".

Это было связано с ликвидацией последствий вражеской кибератаки на железнодорожные сервисы.

Отмечается, что кроме железнодорожных билетов, через "ПриватБанк" можно также быстро и удобно приобрести билеты на автобусы:

  • в любом направлении по Украине;
  • за границу.

&quot;ПриватБанк&quot; вернул важную услугу: что изменится для клиентовПубликация "ПриватБанка" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)

Напомним, ранее мы рассказывали, была ли утечка данных о грузах или пассажирах во время кибератаки на "Укрзализныцю".

Читайте также, когда "ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу и что именно изменится.

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