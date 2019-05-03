ПриватБанк получил рекордную прибыль в 2018

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач/РБК-Украина)

Банку удалось добиться увеличения чистого комиссионного дохода почти на 50% по сравнению с 2017 годом

Государственный ПриватБанк в 2018 году получил рекордную прибыль, поскольку увеличил чистый комиссионный доход в полтора раза - до 15,2 млрд гривен. Об этом говорится в подтвержденном аудиторской компанией E&Y Годовом отчете банка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Указано, что банку удалось добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом.

"Увеличение количества активных клиентов на 10% и рост объемов транзакций, как в отделениях, так и в онлайн-каналамх позволили добиться увеличения чистого комиссионного дохода на 49% по сравнению с 2017 годом", - информируют в пресс-службе.

Согласно годовому отчету ПриватБанка, рост чистых комиссионных доходов при увеличении по сравнению с 2017-м операционных расходов лишь на 14,7% обеспечило ему получение рекордной прибыли в размере 12,8 млрд гривен.

"Комиссии формируют значительную часть прибыли банка и выступают важным фактором устойчивости бизнес модели: чистый комиссионный доход банка на 109% покрывает административные расходы", - говорится в отчетности банка.

Также подчеркивается, что по итогам 2018-го ПриватБанк оказался одним из лучших украинских банков по показателю превышения доходов над расходами, который достиг 45%.

Напомним, убытки от ПриватБанка от кредитов бывшим владельцам превысили 200 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, национализированный ПриватБанк направит на выплату дивидендов 11,52 млрд гривен - 90% чистой прибыли за 2018 год. Таким образом, чистую прибыль получит акционер банка - государство в лице Министерства финансов.

Добавим, в 2018 году "ПриватБанк" впервые после национализации получил чистую прибыль.