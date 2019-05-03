ПриватБанк отримав рекордний прибуток за 2018 рік

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Банку вдалося досягти збільшення чистого комісійного доходу майже на 50% у порівнянні з 2017 роком

Державний ПриватБанк у 2018 році отримав рекордний прибуток, оскільки збільшив чистий комісійний дохід в півтора рази - до 15,2 млрд гривень. Про це йдеться у підтвердженому аудиторською компанією E&Y Річному звіті банку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Вказано, що банку вдалося досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком.

"Збільшення кількості активних клієнтів на 10% та зростання обсягів транзакцій, як у відділеннях, так і в онлайн-каналах, дозволили досягти збільшення чистого комісійного доходу на 49% порівняно з 2017 роком", - інформують у прес-службі.

Згідно з Річним звітом ПриватБанку, зростання чистих комісійних доходів при збільшенні порівняно з 2017-м операційних витрат лише на 14,7% забезпечило йому отримання рекордного прибутку у розмірі 12,8 млрд гривень.

"Комісії формують значну частину прибутку банку та виступають важливим фактором стійкості бізнесової моделі: чистий комісійний прибуток банку на 109% покриває адміністративні витрати", - сказано у звітності банку.

Також підкреслюється, що за підсумками 2018 року ПриватБанк виявився одним із найкращих українських банків за показником перевищення доходів над витратами, що сягнув 45%.

Нагадаємо, збитки від ПриватБанку від кредитів колишнім власникам перевищили 200 млрд гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, націоналізований ПриватБанк направить на виплату дивідендів 11,52 млрд гривень - 90% чистого прибутку за 2018 рік. Таким чином, чистий прибуток отримає акціонер банку - держава в особі Міністерства фінансів.

Додамо, в 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток.