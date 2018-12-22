ПриватБанк оспорил решение суда Лондона о юрисдикции дела против Коломойского

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Апелляция подана в установленные сроки

Национализированный "ПриватБанк" подал в апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по вопросу юрисдикции дела против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FinClub.

Изданию сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", что жалоба была продана в установленные сроки - 21 декабря.

Напомним, 23 ноября национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.

По информации пресс-службы "ПриватБанка", 4 декабря судья Тимоти Фанкорт официально вынес свое решение в Высоком суде Лондона по делу по иску банка против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Апелляционный суд Высокого суда Лондона 18 декабря отклонил апелляционные жалобы "ПриватБанка" и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-владельцев банка. При этом решение о всемирном аресте их активов на 2,6 млрд долларов остается в силе.