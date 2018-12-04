ПриватБанк обжалует отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск к экс-владельцам

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Высокий суд Лондона официально отказался рассматривать иск ПриватБанка, но дал право на апелляцию

Судья Тимоти Фанкорт сегодня официально вынес свое решение в Высоком суде Лондона в деле по иску национализированного "ПриватБанка" против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, во время слушания, состоявшегося 23 ноября 2018 года в Лондоне, этот судья предоставил "ПриватБанку" разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции.

"Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время", - говорится в сообщении "ПриватБанка".

Согласно решению Высокого суда Лондона, судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на сумму 2,6 млрд долларов остается в силе. Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия "ПриватБанка" или разрешения английского суда.

Как отметили в пресс-службе "ПриватБанка", сегодняшнее решение фиксирует выводы судьи о том, что "у банка нет никаких трудностей с доказательством факта мошеннических действий для достаточного для судебного разбирательства дела... доказательства основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах... Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на такие мошеннические действия" (Судебное решение, пункты 25-26).

"Банк заявляет, что такие мошеннические действия нанесли ущерб в размере 1,9 млрд долларов плюс проценты (начисляемые в размере около 500 тыс. долларов в день), и остается уверенным, что в конечном итоге, ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона. Сегодня цена иска банка (включая проценты) составляет примерно 3 млрд долларов", - говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка".

Напомним, 23 ноября национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона к бывшим совладельцам. 19 декабря 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.