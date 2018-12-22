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ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про юрисдикцію справи проти Коломойського

Новини » Фінанси    22.12.2018 - 13:01
ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про юрисдикцію справи проти Коломойського
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апеляція подана у встановлені терміни

Націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FinClub.

Виданню повідомили у прес-службі "Приватбанку", що скарга була продана у встановлені терміни - 21 грудня.

Нагадаємо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

За інформацією прес-служби "Приватбанку", 4 грудня суддя Тімоті Фанкорт офіційно виніс своє рішення у Високому суді Лондона по справі за позовом банку проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Апеляційний суд Високого суду Лондона 18 грудня відхилив апеляційні скарги "Приватбанку" Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. При цьому рішення про всесвітньому арешт їх активів на 2,6 млрд доларів залишається в силі.

Адвокати заявляють, що суд в Лондоні зніме арешт з активів Коломойського і Боголюбова ПриватБанк оскаржить відмову Високого суду Лондона розглядати позов до екс-власників
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