ПриватБанк оскаржив рішення суду Лондона про юрисдикцію справи проти Коломойського

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апеляція подана у встановлені терміни

Націоналізований "ПриватБанк" подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона з питання юрисдикції справи проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FinClub.

Виданню повідомили у прес-службі "Приватбанку", що скарга була продана у встановлені терміни - 21 грудня.

Нагадаємо, 23 листопада націоналізований "ПриватБанк" підтвердив відмову Високого суду Лондона розглядати позов банку до його колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Як зазначалося в повідомленні банку, це судове рішення є тільки першим етапом процесу і банк має намір оскаржити його.

За інформацією прес-служби "Приватбанку", 4 грудня суддя Тімоті Фанкорт офіційно виніс своє рішення у Високому суді Лондона по справі за позовом банку проти колишніх власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Апеляційний суд Високого суду Лондона 18 грудня відхилив апеляційні скарги "Приватбанку" Ігоря Коломойського на різні аспекти застосування всесвітнього арешту активів екс-власників банку. При цьому рішення про всесвітньому арешт їх активів на 2,6 млрд доларів залишається в силі.