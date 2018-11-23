ПриватБанк подтвердил отказ суда Лондона рассматривать иск банка к экс-владельцам

Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

В ПриватБанке будут добиваться судебного процесса над Коломойским и Боголюбовым в Лондоне

Национализированный "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "ПриватБанка".

Как отмечается в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его.

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долларов до 1,2 млрд долларов, - он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - говорится в сообщении.

В "ПриватБанке" также сообщили, распоряжение о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в силе до тех пор, пока Апелляционный суд не рассмотрит документы банка.

"Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры являются ответственными за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать заниматься возвратом этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном итоге, совершит правосудие между сторонами", - заявил председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл.

Накануне источник РБК-Украина сообщил, что Высокий суд Лондона отказался рассматривать иск национализированного "ПриватБанка" к его бывшим совладельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. По данным источника, суд решил, что ему неподсудно это дело. Однако, по его словам, текст решения суда пока никто не видел.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона иск к бывшим совладельцам. 19 декабря 2017 года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова.