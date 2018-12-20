Британский суд оставил в силе арест активов Коломойского

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Суд отклонил апелляционную жалобу

Апелляционный суд Высокого суда Лондона отклонил апелляционные жалобы ПриватБанка и Игоря Коломойского на различные аспекты применения всемирного ареста активов экс-владельцев банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FinClub.

При этом решение о всемирном аресте их активов на 2,6 млрд долларов остается в силе.

"Судебное заседание в Апелляционном Суде 18 декабря касается апелляций, поданных как банком, так и господином Коломойским в связи с предыдущим решением судьи Фанкорта от 24 июля относительно толкования технических вопросов того, в какой степени судебный приказ о всемирном аресте активов позволяет осуществлять определенные транзакции во время обычных коммерческих операций", - заявили изданию в Приватбанке

Это означает, что решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона не касается апелляционных жалоб ПриватБанка на решение судьи Фанкорта от 4 декабря 2018 года, который отклонил иск ПриватБанка к экс-владельцам за некорректную юрисдикцию и решил отменить всемирный арест активов (WFO) - арест действует до принятия решения по апелляции. Эти апелляционные жалобы были поданы ПриватБанком, но еще не рассматривались судом.

18 декабря Апелляционный суд вынес решение по другим жалобам, которые стороны процесса подали еще летом 2018 года (WFO действует с декабря 2017 года).

"В течение первых месяцев действия приказа об аресте активов оказалось, что ПриватБанк и Коломойский толкуют его положения по-разному, следовательно, банк подал ходатайство в суд для получения разъяснений. В июльском решении судья встал на сторону банка в одном аспекте и на сторону господина Коломойского в другом. И банк, и господин Коломойский подали апелляцию, и обе апелляции были (18-го - ред.) отклонены", - рассказали в ПриватБанке.

И хотя это решение не касается истории с декабрьским решением судьи Фанкорта, оно будет влиять на весь процесс.

"Единственный аспект данного решения, который, вероятно, будет иметь существенное влияние в будущем, - это подтверждение Апелляционным судом того факта, что господин Коломойский непосредственно не осуществляет хозяйственную деятельность, следовательно, не может делать исключение", - сказали в банке.

Относительно того, действует ли сейчас WFO, позиция банка однозначна: "Приказ о всемирном аресте активов остается в силе".

Напомним, 23 ноября национализирован "ПриватБанк" подтвердил отказ Высокого суда Лондона рассматривать иск банка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Как отмечалось в сообщении банка, это судебное решение является только первым этапом процесса и банк намерен обжаловать его.

По информации пресс-службы "ПриватБанка", 4 декабря судья Тимоти Фанкорт официально вынес свое решение в Высоком суде Лондона по делу по иску банка против бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.