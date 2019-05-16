ПриватБанк снова национализируют при отмене предыдущего решения, - НБУ

Украина снова национализирует "ПриватБанк", если суды окончательно отменят предыдущее решение о национализации. Об этом в интервью Reuters заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Рожкова отметила, что отмена национализации "ПриватБанка" приведет к срыву программы сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 3,9 млрд долларов. Кроме того, отмена национализации изменит механизм, которым государство докапитализировало банк на 155 млрд гривен.

"Тогда банк останется без капитала. Мы как регулятор финансового сектора примем решение в соответствии с законом: статья 56 закона говорит нам, что мы должны объявить такой банк неплатежеспособным", - отметила Рожкова и подчеркнула, что в таком случае национализация банка будет наилучшим вариантам с учетом его роли в украинской экономике.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура начала расследование давления президента Украины Петра Порошенко на судей по делу "ПриватБанка".

Ранее также сообщалось, что суд объединил пять исков Игоря Коломойского по "ПриватБанку".