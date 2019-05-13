Суд отклонил апелляцию НБУ в пользу экс-акционеров Приватбанка

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов

Апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск бывшего акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сообщается, что 13 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск Triantal Investments Ltd.

Национальный банк намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" в преддверии его вывода с рынка.

"В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Национальный банк имеет основания для проведения соответствующей проверки", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк настаивает, что имел основания для проведения инспекционной проверки "Приватбанка" в 2016 году, ведь согласованная с бывшими акционерами и топ-менеджментом программа финансового оздоровления банка не была выполнена, что подтверждается письменным обращением экс-акционеров в адрес НБУ и доказывает факт несоблюдения ими взятых на себя обязательств.

"Обжалование решения регулятора о проведении инспекционной проверки в "Приватбанке" является частью процесса, направленного на обжалование бывшими совладельцами банка всей процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка", - добавил Григорчук.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.