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Суд объединил пять исков Коломойского по ПриватБанку

Новости » Экономика    10.05.2019 - 14:16
Суд объединил пять исков Коломойского по ПриватБанку
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коломойский просит признать недействительными договора личного поручительства

Хозяйственный суд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам экс-акционера "ПриватБанка" Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и "ПриватБанку" о недействительности договоров личного поручительства. О этом сообщает агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию НБУ.

По данным НБУ, согласно решению суда от 10 мая, судебное заседание по этим искам состоится 20 мая.

По информации в Едином судебном реестре, в одном из исков Игорь Коломойский просит признать недействительным договор личного поручительства от 27 мая 2016 года между ним, НБУ и "ПриватБанком".

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Кроме того, Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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