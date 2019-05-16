ПриватБанк знову націоналізують при скасуванні попереднього рішення, - НБУ

Україна знову націоналізує "ПриватБанк", якщо суди остаточно скасують попереднє рішення про націоналізацію. Про це в інтерв'ю Reuters заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Рожкова зазначила, що скасування націоналізації "ПриватБанку" призведе до зриву програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 3,9 млрд доларів. Крім того, скасування націоналізації змінить механізм, яким держава докапіталізувала банк на 155 млрд гривень.

"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми як регулятор фінансового сектора приймемо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми повинні оголосити такий банк неплатоспроможним", - зазначила Рожкова і підкреслила, що в такому випадку націоналізація банку буде найкращим варіантам з урахуванням його ролі в українській економіці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура почала розслідування тиску президента України Петра Порошенка на суддів у справі "ПриватБанку".

Раніше також повідомлялося, що суд об'єднав п'ять позовів Ігоря Коломойського щодо "ПриватБанку".