АМКУ начал дело против ПриватБанка и Ощадбанка из-за комиссий для торговцев

Антимонопольный комитет Украины начал дела против Приватбанка и Ощадбанка по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке услуг эквайринга (безналичных расчетов в торговых сетях). В АМКУ считают, что государственные банки устанавливали завышенные комиссии.

Как отмечается в сообщении, АМКУ уже некоторое время проводит исследование рынка эквайринговых услуг, в том числе - в части установления размера одной из составляющих этих услуг - ставки интерчендж.

В АМКУ напомнили, что торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и обрели статуса эквайра. Условиями договора между банком-эквайром и торговцем предусмотрено уплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (которые выпускают платежные карточки) межбанковскую комиссию - интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами. Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент

"Если банк-эмитент и банк-эквайер - один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а потому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж", - отмечается в сообщении.

По данным АМКУ, в течение 2018-2020 годов услуги эквайринга оказывали около 30 банков, то есть отечественный рынок является потенциально конкурентным. Однако, именно ПриватБанк и Ощадбанк имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Следовательно, крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

В АМКУ считают, что Ощадбанк и ПриватБанк устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не включают расходы на интерчендж.

"То есть, при отсутствии необходимости уплачивать интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги. Указанное имело следствием установления завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Напомним, эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Эту комиссию платит банк, который обслуживает pos-терминал торговца в пользу банка, который выпустил карточку. Эквайринговая комиссия - плата торговцев банкам за обработку платежей и обслуживание установленных pos-терминалов. Комиссия интерчейндж является одной из составляющих эквайринговой комиссии.