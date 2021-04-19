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ПриватБанк за квартал заробив на комісіях 5 млрд гривень

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:56
ПриватБанк за квартал заробив на комісіях 5 млрд гривень Фото: ПриватБанк заробив 5 млрд гривень комісійних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість активних клієнтів ПриватБанка у першому кварталі 2021 року зросло у порівнянні з першим кварталом 2020 року на 6% до 18,64 мільйонів, а число активних користувачів цифрового банку Приват24 - на 30% до 13 мільйонів. Збільшення обсягів операцій забезпечило зростання комісійних доходів банку на 16% - до 5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

ПриватБанк за квартал заробив на комісіях 5 млрд гривень

За даними прес-служби, чистий процентний дохід порівняно з першим кварталом минулого року зріс на 21% і становить 6,3 млрд грн. Кредитний портфель банку порівняно з четвертим кварталом 2020 збільшився на 6% до 58,5 млрд грн, але ще на 4,7% менше "доковідних" обсягів першого кварталу минулого року.

Разом з тим, була проведена переоцінка облігацій внутрішньої державної позики, отриманих в якості внеску в статутний капітал банку при націоналізації. Збиток від цього портфеля за 3 місяці 2021 склав 6,8 млрд грн.

Всього за перший квартал ПриватБанк отримав 2,4 млрд гривень чистого прибутку.

ПриватБанк за квартал заробив на комісіях 5 млрд гривень

Нагадаємо, платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,310 млрд гривень.

Відзначимо, що глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

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