ПриватБанк дав новий курс валют: скільки коштує долар 18 лютого та чи є ліміти на покупку

Україна, Середа 18 лютого 2026 10:15
ПриватБанк дав новий курс валют: скільки коштує долар 18 лютого та чи є ліміти на покупку Фото: ПриватБанк оновив курс валют на 18 лютого (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Сьогодні, 18 лютого, готівковий долар в Україні додав у ціні як в обмінниках, так і в касах ПриватБанку. Водночас європейська валюта демонструє різноспрямовану динаміку: в обмінниках вона дещо здешевшала, тоді як банківські курси піднялися.

Скільки коштує валюта сьогодні та чи є ліміти на покупку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: НБУ встановив курс валют на 18 лютого: яка офіційна ціна долара та євро

Головне:

  • Динаміка курсів: Долар додав у ціні 5–6 коп. (середній курс - 43,30–43,45 грн). Євро в обмінниках здешевшало до 51,50 грн, а в касах банку навпаки зросло до 51,60 грн.
  • Правила купівлі: Обмін залежить від наявності готівки в касі. Операції на суму понад 400 000 грн потребують паспорта та підтвердження джерела доходів.
  • Ліміти на зняття: Зняти гроші з валютної картки можна в межах 100 000 грн на добу (в еквіваленті).

ПриватБанк дав новий курс валют: скільки коштує долар 18 лютого та чи є ліміти на покупку

Фото: курс валют на 18 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в обмінниках

Вранці 18 лютого портал Minfin наводить середній курс валют в обмінниках. Так, долар сьогодні коштує 43,30 (+5 коп. у порівнянні із вчорашнім ранком), здати валюту можна за курсом 43,20 (+6 коп)

Єврож обмінниках трохи знизилось. Купити європейську валюту сьогодні можна за середнім курсом 51,50 (-5 коп) гривня, а здати за 51,35 (-2 коп).

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк також оновив курси валют. Сьогодні долар у касах коштує 43,45 (+6 коп) гривні, а карткові операції зі вчора без змін - 43,47 гривні. Здати валюту у відділеннях можна за курсом 42,85 (+6 коп) гривні, а безнал - 43 (+6 коп) гривні.

Курс євро також трохи зріс. Купити євро у відділеннях банку сьогодні можна за курсом 51,6 (+5 коп) гривня, а для карток - 51,81 гривню. Здати валюту можна за курсом 50,6 (+5 коп) гривень в касах та 50,92 (+6 коп) гривень - безнал.

Чи є ліміти на обмін валют?

Як зазначається на сайті ПриватБанку, купити валюту в касі можна в межах того обсягу, який є в наявності у відділенні.

Якщо сума покупки перевищує 400 000 грн, банк попросить вас підтвердити походження грошей та надати паспорт.

Чи можна зняти гроші з валютної картки?

Так, але діє ліміт до 100 000 грн на день. Це стосується як зняття у гривні, так і у валюті (в еквіваленті).

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

