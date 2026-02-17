ua en ru
Долар вище 43 і росте: що чекати від курсу завтра та кому в Україні валюту не продадуть

Україна, Вівторок 17 лютого 2026 16:02
Долар вище 43 і росте: що чекати від курсу завтра та кому в Україні валюту не продадуть Фото: курс долара продовжує зростати (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Національний банк України встановив новий офіційний курс на 18 лютого, за яким долар США додав у вартості та закріпився вище психологічної позначки у 43 гривні.

Скільки коштуватиме валюта завтра, чи всім доступна послуга обміну та що робити, якщо передумав купувати - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Перевірте свої заначки: НБУ вилучає з обігу "старі" гривні - чи потрібно їх міняти

Головне:

  • Курс НБУ: Долар зріс до 43,25 грн, євро стабільний - 51,16 грн.
  • Ценз: Валютообмін доступний лише повнолітнім особам (18+).
  • Ліміт: Суми понад 400 тис. грн потребують паспорта та довідки про доходи.
  • Скасування: Повернути гроші можна лише протягом 15 хвилин після обміну.
  • Умова: Для повернення обов’язковий чек і та сама каса, де міняли гроші.

Долар вище 43 і росте: що чекати від курсу завтра та кому в Україні валюту не продадуть

Фото: курс долара на 18 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: НБУ

Нацбанк оновив курс валют на завтра, продовжуючи підвищувати вартість долара. Так, на завтра курс долара встановлено на рівні 43,25 (+8 коп.) гривень. Євро ж залишається без змін - 51,16 гривню.

Кому не продадуть валюту?

Як повідомляється на сайті ПриватБанку, на купівлю доларів є вікові обмеження. Так, користуватися послугою обміну валют можуть тільки клієнти від 18 років.

Разом з тим, при купівлі валюти на суму до 400 тисяч гривень документи не потрібні. А ось більші суми вже потребують підтвердження доходу та паспорта.

Чи можна скасувати обмін валют?

У банку доступна операція "сторно". Це офіційне банківське правило про те, як скасувати обмін валюти та повернути свої гроші назад, якщо ви передумали.

Які умови для повернення?

Щоб касир погодився все скасувати, мають збігтися три умови:

  • Час: У вас є лише 15 хвилин після того, як ви відійшли від віконця. Якщо минуло 16 хвилин - операцію скасувати неможливо.
  • Чек: У вас на руках обов’язково має бути касовий документ (чек), який вам щойно видали.
  • Місце: Повернути гроші можна тільки в тій самій касі, де ви їх міняли. Ви не можете купити долари в одному відділенні, а за 5 хвилин спробувати зробити "сторно" в іншому.

Чи треба писати заяву?

Ні, письмова заява не потрібна. Достатньо вашої усної вимоги ("Я передумав, поверніть мої гроші") та пред'явлення чека.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

