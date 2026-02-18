ua en ru
ПриватБанк дал новый курс валют: сколько стоит доллар 18 февраля и есть ли лимиты на покупку

Украина, Среда 18 февраля 2026 10:15
ПриватБанк дал новый курс валют: сколько стоит доллар 18 февраля и есть ли лимиты на покупку Фото: ПриватБанк обновил курс валют на 18 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Сегодня, 18 февраля, наличный доллар в Украине прибавил в цене как в обменниках, так и в кассах ПриватБанка. В то же время европейская валюта демонстрирует разнонаправленную динамику: в обменниках она несколько подешевела, тогда как банковские курсы поднялись.

Сколько стоит валюта сегодня и есть ли лимиты на покупку - читайте в материале РБК-Украина ниже.

НБУ установил курс валют на 18 февраля: какова официальная цена доллара и евро

Главное:

  • Динамика курсов: Доллар прибавил в цене 5-6 коп. (средний курс - 43,30-43,45 грн). Евро в обменниках подешевело до 51,50 грн, а в кассах банка наоборот выросло до 51,60 грн.
  • Правила покупки: Обмен зависит от наличия наличных в кассе. Операции на сумму свыше 400 000 грн требуют паспорта и подтверждения источника доходов.
  • Лимиты на снятие: Снять деньги с валютной карты можно в пределах 100 000 грн в сутки (в эквиваленте).

ПриватБанк дал новый курс валют: сколько стоит доллар 18 февраля и есть ли лимиты на покупку

Фото: курс валют на 18 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в обменниках

Утром 18 февраля портал Minfin приводит средний курс валют в обменниках. Так, доллар сегодня стоит 43,30 (+5 коп. по сравнению со вчерашним утром), сдать валюту можно по курсу 43,20 (+6 коп)

Евро в обменниках немного снизилось. Купить европейскую валюту сегодня можно по среднему курсу 51,50 (-5 коп) гривна, а сдать за 51,35 (-2 коп).

Курс валют ПриватБанк

ПриватБанк также обновил курсы валют. Сегодня доллар в кассах стоит 43,45 (+6 коп) гривны, а карточные операции со вчерашнего дня без изменений - 43,47 гривны. Сдать валюту в отделениях можно по курсу 42,85 (+6 коп) гривны, а безнал - 43 (+6 коп) гривны.

Курс евро также немного вырос. Купить евро в отделениях банка сегодня можно по курсу 51,6 (+5 коп) гривна, а для карточек - 51,81 гривну. Сдать валюту можно по курсу 50,6 (+5 коп) гривен в кассах и 50,92 (+6 коп) гривен - безнал.

Есть ли лимиты на обмен валют?

Как отмечается на сайте ПриватБанка, купить валюту в кассе можно в пределах того объема, который есть в наличии в отделении.

Если сумма покупки превышает 400 000 грн, банк попросит вас подтвердить происхождение денег и предоставить паспорт.

Можно ли снять деньги с валютной карты?

Да, но действует лимит до 100 000 грн в день. Это касается как снятия в гривне, так и в валюте (в эквиваленте).

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

