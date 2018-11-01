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ПриватБанк за 9 месяцев получил 5 млрд гривен чистой прибыли

Новости » Финансы    01.11.2018 - 12:58
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Национализированный "ПриватБанк" работает с прибылью

Чистая прибыль национализированного "ПриватБанка" за январь-сентябрь 2018 года составила 5,093 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет, размещенный на сайте банка.

По данным отчетности, за аналогичный период прошлого года "ПриватБанк" получил 1,604 млрд грн убытков.

Активы банка с начала 2018 года выросли с 230,012 млрд грн до 245,310 млрд грн, сообщается в отчете.

ПриватБанк за 9 месяцев получил 5 млрд гривен чистой прибыли

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "Приватбанка" до 2022 года. Согласно с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-август 2018 года получили 13,747 млрд грн чистой прибыли.

Отметим, что за весь 2017 год банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

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