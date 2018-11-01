ПриватБанк за 9 місяців отримав 5 млрд гривень чистого прибутку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Націоналізований "ПриватБанк" працює з прибутком

Чистий прибуток націоналізованого "ПриватБанку" за січень-вересень 2018 року становила 5,093 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт, розміщений на сайті банку.

За даними звітності, за аналогічний період минулого року "ПриватБанк" отримав 1,604 млрд грн збитків.

Активи банку з початку 2018 року зросли з 230,012 млрд грн до 245,310 млрд грн, повідомляється у звіті.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "ПриватБанку" до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.

За даними НБУ, платоспроможні банки України за січень-серпень 2018 року отримали 13,747 млрд грн чистого прибутку.

Відзначимо, що за весь 2017 рік банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, у 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.