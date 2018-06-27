Мінфін схвалив стратегію розвитку ПриватБанку до 2022

Планується, що у 2022 році ПриватБанк буде готовий до приватизації

Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "ПриватБанку" до 2022 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Повідомляється, що документ передбачає впровадження ефективної системи управління ризиками, рішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також ряд організаційних та управлінських змін, спрямованих на підвищення ефективності і зниження витрат.

"Ми вважаємо, що практична імплементація положень стратегії сприятиме зміцненню сильних сторін банку та його позиції на ринку, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень прибутковості на рівні з кращими гравцями. Гарантом імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна Наглядова рада банку", - зазначила в. про. міністра фінансів Оксана Маркарова

У відповідності з затвердженими показниками у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки складе 81 млрд гривень, без урахування коштів, які банк має намір повернути через суди.

Фото: стратегія розвитку ПриватБанка (прес-служба ПриватБанка)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України подав нові судові позови проти колишнього акціонера ПБ Ігоря Коломойського.